Bakan Tunç ile TBB Başkanı Sağkan bir araya geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ile Adalet Bakanlığında bir araya geldi.

Bakan Tunç, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tunç, paylaşımında TBB Başkanı Erinç Sağkan ve bazı bürokratlarla birlikte çekilen fotoğrafa yer verdi.

Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’la Bakanlığımızda bir araya geldik. Yargının üç sacayağından biri olan, adil yargılama hakkının güvencesi avukatlarımız için yürüttüğümüz çalışmalar ve avukatlık mesleğini daha da güçlendirmek için yapacağımız düzenlemeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Barolar Birliği Başkanımıza nazik ziyareti için teşekkür ediyorum.”