Yargıya zaman ayarı: Bakan Tunç yıllar süren davalara yapılacak müdahaleyi açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iktidarın yıllardır çözemediği ve vatandaşın adliyelerde ömrünü tüketen uzun yargılama sürelerine karşı yeni bir düzenleme paketi hazırladıklarını duyurdu. Yıllardır adalet arayanların en büyük şikayeti olan gecikmelere "çözüm" vadeden Tunç, "Makûl sürede yargılanma hakkını güvence altına alıyoruz" dedi.

Yıllarca Yargıtay ve istinaf mahkemelerinde bekleyen, zaman aşımına uğrayan veya anlamını yitiren davalar kamuoyunun kanayan yarasıyken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dikkat çekici bir açıklama geldi. İktidara yakın Sabah gazetesine konuşan Bakan Tunç, yeni düzenleme ile "Temyiz ve istinaf incelemeleri en geç 6 ayda bitecek. Bazı davalarda doğrudan temyiz yolu getirilecek" vaadinde bulundu.

"EN FAZLA 2 AY ERTELEME"

Bir diğer sorun olan uzun süreli duruşma ertelemelerine karşı da bir adım atılacağı sinyali verildi. Bakan Tunç, yeni düzenlemeyle "Duruşmalar en fazla 2 ay ertelenebilecek. Makûl sürede yargılanma ilkesini takip için özel birimler oluşturulacak. Makûl sürede yargılanma hakkını güvence altına almak için hem yapısal hem teknik önlemleri devreye alıyoruz. İstinaf sistemimizle hem Yargıtay ve Danıştay'ın iş yükünü azalttık hem de vatandaşımızın hukukî güvencesini artırdık." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

