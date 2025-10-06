Yargıya zaman ayarı: Bakan Tunç yıllar süren davalara yapılacak müdahaleyi açıkladı

Yıllarca Yargıtay ve istinaf mahkemelerinde bekleyen, zaman aşımına uğrayan veya anlamını yitiren davalar kamuoyunun kanayan yarasıyken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dikkat çekici bir açıklama geldi. İktidara yakın Sabah gazetesine konuşan Bakan Tunç, yeni düzenleme ile "Temyiz ve istinaf incelemeleri en geç 6 ayda bitecek. Bazı davalarda doğrudan temyiz yolu getirilecek" vaadinde bulundu.

Bakan Tunç'tan Sumud Filosu aktivistlerine ilişkin açıklama

"EN FAZLA 2 AY ERTELEME"

Bir diğer sorun olan uzun süreli duruşma ertelemelerine karşı da bir adım atılacağı sinyali verildi. Bakan Tunç, yeni düzenlemeyle "Duruşmalar en fazla 2 ay ertelenebilecek. Makûl sürede yargılanma ilkesini takip için özel birimler oluşturulacak. Makûl sürede yargılanma hakkını güvence altına almak için hem yapısal hem teknik önlemleri devreye alıyoruz. İstinaf sistemimizle hem Yargıtay ve Danıştay'ın iş yükünü azalttık hem de vatandaşımızın hukukî güvencesini artırdık." dedi.