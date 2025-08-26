Avrupalı belediye başkanları İBB’de: Demokrasi ödülü İmamoğlu’na takdim edilecek

Avrupalı belediye başkanları İBB’de: Demokrasi ödülü İmamoğlu’na takdim edilecek
Yayınlanma:
Avrupa şehirlerini temsil eden belediye başkanlarından oluşan Eurocities heyeti, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü İstanbul’a gelerek, Silivri’de tutuklu bulunan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “Özel Demokrasi Ödülü” verecek.

Avrupa şehirlerini temsil eden belediye başkanları, İstanbul’da önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Eurocities heyeti, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 11.00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) gelerek, Silivri’de tutuklu bulunan seçilmiş İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “Özel Demokrasi Ödülü” takdim edecek.

Ziyaret kapsamında heyet, saat 12.00’de Saraçhane Başkanlık Binası’nda bir basın açıklaması yapacak. Ardından heyet üyeleri saat 14.00’te Silivri Cezaevi önünde ikinci bir açıklama gerçekleştirecek.

Heyette; Barselona Belediye Başkanı ve Eurocities Başkan Yardımcısı Jaume Collboni, Sofya Belediye Başkanı ve B40 Balkan Şehirleri Ağı Başkanı Vasil Terziev, Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomašević, Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, Timișoara Belediye Başkanı Dominic Fritz, Utrecht Belediye Başkanı Sharon Dijksma, Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Szilveszter Karácsony, Paris Belediye Başkan Yardımcısı Arnaud Ngatcha, Madrid Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü José Francisco Herrera Antonaya ve Eurocities Genel Sekreteri André Sobczak yer alıyor.

