Avrupalı başkanlar İmamoğlu için İstanbul'a geliyor: "AB bu duruma göz yumamaz"

Yayınlanma:
Avrupa Parlamentosu Üyesi Dario Nardella, Ekrem İmamoğlu'na dayanışmak göstermek için Avrupalı belediye başkanları ile birlikte önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceklerini söyledi. Dardella, "AB bu duruma göz yumamaz" dedi.

Eski Floransa Belediye Başkanı ve Avrupa şehirleri arasında iş birliği ağı olan Eurocities Başkanı Dario Nardella, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için İstanbul'a gelecek.

Avrupa Parlamentosu Üyesi ve İmamoğlu'nun yakın arkadaşı olan Dario Nardella sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupalı belediye başkanlarıyla birlikte önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek dayanışma göstereceklerini söyledi.

imamoglu-avrupa.png

Nardella, yaptığı paylaşımla AB'nin bu duruma göz yumamayacağını belirterek, "Demokrasi ve insan haklarını ihlal eden hükümetlerle ticaret anlaşmaları yapılmamalı” dedi.

darnella-imamoglu-002.jpeg

"AB BU DURUMA GÖZ YUMAMAZ"

Nardella''nın paylaşımı şu şekilde:

“Altı ay önce İstanbul’da arkadaşım Ekrem İmamoğlu’nu kucakladım. Bir ay sonra Silivri’de hapse atıldı ve CHP’li 16 belediye başkanı ile birlikte halen orada tutuluyor.

Avrupalı belediye başkanları önümüzdeki hafta İstanbul’a gelerek dayanışma gösterecek ve haksız yere tutuklananların serbest bırakılmasını talep edecek.

AB bu duruma göz yumamaz. Demokrasi ve insan haklarını ihlal eden hükümetlerle ticaret anlaşmaları yapılmamalı”

imamoglu-darnella.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

