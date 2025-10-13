AVM'de 'ne bakıyorsun' kavgası: Sandalyeler havada uçuştu

Olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin yemek katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yemek katında oturan iki farklı grup arasında "ne bakıyorsun" denilmesi üzerine sözlü bir tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma, tarafların birbirine saldırdığı fiziksel bir arbedeye dönüştü.

POLİS MÜDAHALESİYLE GRUPLAR DAĞITILDI

Kavganın büyümesi üzerine taraflar, çevrede bulunan masa ve sandalyeleri birbirlerine fırlatmaya başladı. Alışveriş merkezindeki diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hızla duruma müdahale eden polis, kavgaya karışan grupları ayırarak kontrolü sağladı ve şahısları bölgeden uzaklaştırdı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

İki grup arasındaki kavga, o sırada çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.