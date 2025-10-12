Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: Pompalı tüfekle ateş açtılar

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, istasyona gelen bir grup ile pompacı H.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa süre içinde büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, H.Y., kendisine pompalı tüfekle ateş açan gruba karşılık verdi. H.Y.’nin açtığı ateşte, Arif Arda Türker hayatını kaybetti. Saçmaların isabet ettiği H.Y. ise yaralandı.

H.Y. HASTANEYE KALDIRILDI!

Gruptaki diğer kişiler olay yerinden kaçarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.Y. yapılan ilk sağlık müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Arif Arda Türker’in cenazesi ise otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bölgeye tedbir amaçlı Jandarma Özel Harekat timleri sevk edilirken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.