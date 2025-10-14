Avcıların akılalmaz düzeneği Bursa’da ele geçirildi!

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2’nci Bölge Müdürlüğü Av Koruma ekipleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında, yaban hayvanlarını avlamak için, ormanda ağaçların arasına kurulmuş halde 6 ses cihazı ve düzeneği ele geçirildi.

DÜZENEKLERE EL KONULDU!

DKMP 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından konuya ilişkin “Gece gündüz demeden doğanın bekçisiyiz’ başlığıyla bir açıklama yapıldı.

Samsun’da kaçak avcılığa gözaltı! Kurduğu akılalmaz düzenek hayrete düşürdü

Paylaşımda, “Bursa DKMP Av Koruma ekiplerimizin gece gerçekleştirdiği denetimlerde, yaban hayvanlarını avlamak amacıyla kurulmuş 6 adet ses cihazı ve düzeneğine el konulmuştur.” ifadelerine yer verildi.

ŞAHISLARIN TESPİT EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!

Açıklamanın devamında, “Yasa dışı avcılık faaliyetlerini yürüten şahısların tespiti ve haklarında yasal işlem başlatılması için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Doğamıza ve yaban hayatına karşı işlenen hiçbir suça geçit vermeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.



