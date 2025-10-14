Avcıların akılalmaz düzeneği Bursa’da ele geçirildi!

Avcıların akılalmaz düzeneği Bursa’da ele geçirildi!
Yayınlanma:
Bursa’da ormanda, yaban hayvanlarını avlamak amacıyla kurulan 6 ses cihazı ve düzeneği ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2’nci Bölge Müdürlüğü Av Koruma ekipleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında, yaban hayvanlarını avlamak için, ormanda ağaçların arasına kurulmuş halde 6 ses cihazı ve düzeneği ele geçirildi.

yaban-hayvanlarini-avlamak-icin-ses-ciha-962925-285929.jpg

DÜZENEKLERE EL KONULDU!

DKMP 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından konuya ilişkin “Gece gündüz demeden doğanın bekçisiyiz’ başlığıyla bir açıklama yapıldı.

Samsun’da kaçak avcılığa gözaltı! Kurduğu akılalmaz düzenek hayrete düşürdüSamsun’da kaçak avcılığa gözaltı! Kurduğu akılalmaz düzenek hayrete düşürdü

Paylaşımda, “Bursa DKMP Av Koruma ekiplerimizin gece gerçekleştirdiği denetimlerde, yaban hayvanlarını avlamak amacıyla kurulmuş 6 adet ses cihazı ve düzeneğine el konulmuştur.” ifadelerine yer verildi.

yaban-hayvanlarini-avlamak-icin-ses-ciha-962926-285929.jpg

ŞAHISLARIN TESPİT EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!

Açıklamanın devamında, “Yasa dışı avcılık faaliyetlerini yürüten şahısların tespiti ve haklarında yasal işlem başlatılması için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Doğamıza ve yaban hayatına karşı işlenen hiçbir suça geçit vermeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.


Kaynak:DHA

En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Türkiye
Elazığ'da gazeteciye silahlı saldırı!
Elazığ'da gazeteciye silahlı saldırı!
Emekli esnaf isyan etti: AK Parti’den kurtarın bizi
Emekli esnaf isyan etti: AK Parti’den kurtarın bizi
1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacağı sınav tarihi belli oldu!
1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacağı sınav tarihi belli oldu!