Samsun’da kaçak avcılığa gözaltı! Kurduğu akılalmaz düzenek hayrete düşürdü

Samsun’un Yakakent ilçesinde bulunan ormana düzenek kurarak kaçak avcılık yapan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın ormana kurduğu akılalmaz düzenek ise şaşkınlığa uğrattı.

Samsun’un Yakakent ilçesinde, İl Müdürlüğü Yakakent Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda şahsın kafese koyduğu canlı bıldırcını öttürerek yabani hayvanları kendilerine çektiği, sesi teypler aracılığıyla yükselterek çevreye yaydığı ve tuzağa düşürdüğü hayvanları yakaladığı belirlendi.

BILDIRCIN MİLLİ PARKLAR ŞEFLİĞİ’NE TESLİM EDİLDİ!

Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tüfek, 3 teyp ve teyplere bağlı akü ile 1 kafes içerisinde bıldırcın ele geçirildi. Bıldırcının kurtarıldığı ve kurulan tuzak düzeneğinin bulunduğu anlar, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bıldırcın, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edilirken kaçak avcılık yapan şahıs gözaltına alındı.


