Avcılar’da korkunç anlar! Binanın balkonu çöktü: 1 yaralı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bulunan Ambarlı Mahallesi Erencan Sokak’taki 6 katlı binada , saat 11.45 sıralarında meydana gelen olayda, kentsel dönüşüm kapsamına alınan binanın yıkım öncesinde daire sahiplerine 1 hafta içinde boşaltmaları için süre verildiği öğrenildi. Binanın giriş katında bulunan dairenin balkonu ise aniden çöktü.

Bu sırada balkonda bulunan 66 yaşındaki Hayriye E., beton parçalarının altında kaldı.

KADIN AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarılan Hayriye E., sağlık ekiplerine teslim edildi. Kadına ilk sağlık müdahalesi olay yerinde yapılırken daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

22 dairenin bulunduğu binada, 18 dairenin daha önceden tahliye edildiği ve kalan 4 dairede yaşayanların ise belediye ekipleri tarafından tahliye edildiği öğrenildi. Çevresine emniyet şeridi çekilen bina, belediye ekipleri tarafından mühürlendi .