Manisa'yı bekleyen büyük felaketi AFAD açıkladı! Binlerce insanın hayatı tehlikede

Manisa İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yapıldı.

MANİSA EN RİSKLİ ŞEHİRLER ARASINDA

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, afet riskini azaltmanın görünmeyen ama hayati bir alan olduğunu belirtti. İl afet risk azaltma planlarını "Anayasa niteliğinde belgeler" olarak tanımlayan Tatar, Manisa’nın Türkiye’nin en riskli şehirlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Tatar, Manisa fayı üzerinde yaklaşık 1500 ila 2 bin bina bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ortaya konan tabloya göre şehrin göbeğinden geçen bir aktif fay var. Manisa fayı diye adlandırdığımız bu fayın düşen bloğu üzerinde yer alan şehirde, zeminin niteliği açısından da karmaşık bir yapı var. Fayın üzerinde çok sayıda bina bulunuyor. Sadece zemin kaynaklı değil, doğrudan doğruya fayın üzerinde yer alan yaklaşık 1500-2 bin civarında bina mevcut. Fay hareketlendiğinde oluşacak yüzey kırığı, depremin dalga etkisinden bağımsız olarak ayrıca bir tehlike yaratıyor. Bu nedenle bu gerçekleri bilmek ve buna göre önlem almak zorundayız."

Prof. Dr. Tatar, çalışmalarda hiçbir şeyin göstermelik yapılmaması gerektiğini vurguladı:

"Afet risklerini azaltmak hayat kurtarmaktır. Bu bilinçle hareket etmek hepimizin ortak sorumluluğu."

"ÜRPERTEN KIPKIRMIZI BİR TABLO"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise yapı stokunun durumuna dikkat çekerek şunları ifade etti:

"Deprem, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin, valiliğimizin ve tüm kurumların işbirliği içinde çözmesi gereken bir konudur. Bize gösterilen en önemli noktalardan biri mevcut yapı stokumuzun durumuydu. Haritayı gördüğümüzde gerçekten insanın içini ürperten, kıpkırmızı bir tabloyla karşılaştık"

Dutlulu, "2000 yılından önce yapılan tüm binalar risk taşıyor. Bu nedenle bu yapıları kentsel dönüşüme sokarak yenilememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Toplantıda, Manisa’da İRAP kapsamında sorumlu kurumların yürüttüğü çalışmalar, koordinasyon eksikleri ve çözüm önerileri ele alındı. Ayrıca 2027-2032 dönemine yönelik yeni planlama sürecine geçileceği bildirildi.