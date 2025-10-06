İki deprem tek şirket! Kahramanmaraş depreminden sonra Sındırgı’nın rantı da bu müteahhite gitti

Yayınlanma:
Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede konut yapımı için çalışmalar başladı. TOKİ 9 Eylül'de Sındırgı'nın köylerinde inşa edilecek 185 adet köy evi için ihaleye çıktı. İhaleyi AKP dönemindeki yükselişiyle dikkat çeken Biroğlu İnşaat aldı. Şirket, 6 Şubat depremlerinin yıktığı kentlerde de çok sayıda konut ihalesi aldığı belirtildi.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yapılacak afet konutları için 848 milyon 950 bin TL’lik ihale, AKP iktidarı döneminde büyüyen ve aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çeken Biroğlu İnşaat A.Ş.’ye verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 9 Eylül’de Sındırgı’nın köylerinde yapılacak 185 köy evi, 12 ahır, 3 dükkân ve bir ticaret merkezi inşaatı ile altyapı işlerini kapsayan ihaleye pazarlık usulüyle çıktı. İhaleyi Ankara merkezli Biroğlu İnşaat kazandı.

BİROĞLU İNŞAAT YİNE SAHNEDE

Şirketin sahibi Yavuz Biroğlu. Şirketin kurucuları arasında olduğu belirtilen Mahmut Biroğlu ise iktidar partisi yöneticileriyle yakın ilişkileriyle tanınıyor. Mahmut Biroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok AKP’li milletvekiliyle çekilmiş fotoğrafları daha önce kamuoyuna yansımıştı.

DEPREM İHALELERİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

AKP iktidarı döneminde hızla büyüyen şirket, bugüne kadar toplam 18 milyar 268 milyon TL değerinde 55 kamu ihalesi aldı. Biroğlu İnşaat, 6 Şubat depremlerinin ardından da Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Şanlıurfa’da konut ihaleleri üstlenmişti.

AFAD RAPORUNDA AĞIR HASAR TESPİT EDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın yayımladığı Sındırgı 6,1 Depremi Raporu’na göre, depremin ardından yapılan tespitlerde Balıkesir’de 624, Manisa’da 105 olmak üzere toplam 729 binada ağır hasar veya yıkım meydana geldiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

