Avcılar'da kaldırım duvarı çöktü!

İstanbul Avcılar’da bir sokaktaki kaldırımın istinat duvarı, bitişiğindeki 4 katlı binanın bahçe katına çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Cihangir Mahallesi Şükran Sokak’ta dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, kaldırımın altındaki istinat duvarı aniden çöktü. Çökmenin etkisiyle kaldırımın bir bölümüyle birlikte molozlar, 4 katlı binanın bahçesine doldu.

Bu sırada kaldırımın kenarında park halinde bulunan bir motosiklet de enkazın altında kaldı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay sırasında çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. İhbar üzerine bölgeye gelen Avcılar Belediyesi ekipleri, güvenlik önlemi alarak temizlik ve inceleme çalışması başlattı. ​​​​​​​

Çökme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.