İstanbul'da bir müteahhatlik şaheseri! Yandaki bina yıkılınca aynı duvarı kullandıkları ortaya çıktı

İstanbul Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 4 katlı binanın bitişiğindeki apartman duvarsız kaldı. Evinde tek başına yaşayan Behiye İçkili, “Yetkililere sesleniyorum, duvarımın yapılmasını istiyorum” diyerek yardım çağrısında bulundu.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi Veliefendi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Arif Şentürk Sokağı’ndaki 4 katlı bina, kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü şekilde yıkıldı.

Ancak yıkımın ardından bitişikteki apartmanın duvarsız kaldığı ortaya çıktı.

NEYSE Kİ YARALANAN OLMADI

Duvarı tamamen açılan dairede eşyaların bir kısmı da yıkıntıların arasında kaldı. Olayda yaralanan olmadı, ancak apartman sakinleri oluşan hasarın giderilmesini talep ediyor.

"İKİ KOLTUĞUM VE YATAĞIM YIKINTILAR ARASINDA KALDI"

Evinde tek başına yaşayan 67 yaşındaki Behiye İçkili, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

“İki gün önce yaşandı bu olay. Oğlum yanımda duramıyor, çünkü müteahhit bir sürü kişi toplayıp gelmiş. Hiçbir açıklama yapmıyorlar. Biraz sesimizi çıkarsak hemen suçlu biz oluyoruz. Yıktılar ama yapmıyoruz diyorlar. İki koltuğum ve yatağım yıkıntıların arasında kaldı. Yetkililere sesleniyorum, duvarımın yapılmasını istiyorum. Eşim emekli maaşıyla geçiniyoruz, gücümüz yok.”

ÖNLEM İSTİYORLAR

Mahalle sakinleri, zarar gören bina için önlem alınmasını ve duvarın yeniden inşa edilmesini istiyor.