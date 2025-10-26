Ava giden baba kazara oğlunu öldürdü

Yayınlanma:
Kars'ın Selim ilçesinde bir baba, ördek avı sırasında kazara 16 yaşındaki oğlunu vurdu. Yaralanan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba gözaltına alındı.

Kars'ın Selim ilçesinde acı bir av kazası yaşandı. Erzurum'un Oltu ilçesinden Tozluca köyü yakınlarına ördek avına gelen 53 yaşındaki Muzaffer K., av sırasında kazara 16 yaşındaki oğlu Muhammet Ali K.'yi silahla vurdu.

MÜDAHALELER YETERLİ OLMADI

Olay, baba ve oğlunun da aralarında bulunduğu 5 kişilik grubun ördek avladığı sırada meydana geldi. Göğsünden yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhammet Ali K. kurtarılamadı.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, baba Muzaffer K.'yi gözaltına alırken, kazada kullanılan silaha da el koydu. Muhammet Ali K.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

