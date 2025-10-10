Atla cinayet işlemeye gitti: Nal izi ele verdi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden yaşlı çiftin katil zanlısı, olay yerinden kaçtığı atın nal izleri sayesinde yakalanıp tutuklandı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden yaşlı çiftin katil zanlısı, olay yerinden kaçtığı atın nal izleri sayesinde yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Ekim'de Beğendik Mahallesi Şehit Rüştü Bayram Caddesi'nde Fahri (70) ile eşi Gülhanım Baktır'ın (66) öldürülmesi üzerine zanlıyı yakalamak için özel bir ekip oluşturdu.

OLAY YERİNDE NAL İZİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde nal izi tespit eden ekipler 125 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinden olayın şüphelisinin M.G. (60) olduğunu tespit etti.

ATLA CİNAYET İŞLEMEYE GİTTİ

M.G'nin olay yerine atla gelip yaşlı çifti öldürdükten sonra yine aynı atla kaçtığı tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

