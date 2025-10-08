Atatürk'ün kaldığı konakta yangın!

Atatürk'ü Havza'ya davet eden heyette bulunan Bayram Efendi'ye ait yaklaşık iki asırlık konağın bahçesindeki kameriyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EV VE KAMERİYEDE HASAR OLUŞTU

Yangının eve de sıçraması üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında kameriye ile evin dışında hasar oluştu.

Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a gelen Atatürk'ün Havza'da bir süre kaldığı Bayram Efendi Konağı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca 2009 yılında koruma altına alınmıştı.

2 katlı, 8 odası bulunan konakta 2015 yılında iş insanı Mehmet Demirbilek tarafından satın alındıktan sonra restorasyon çalışmasına başlanmış ancak tamamlanmamıştı.