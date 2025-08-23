Atatürk'ün emaneti Savarona geri döndü! Boğaz'dan geçiş yapacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatıralarını taşıyan Savarona Yatı, kapsamlı restorasyonun ardından yeniden denize dönüyor.

TEKNOFEST kapsamında “mavi vatan”da boy gösterecek Savarona, 24 Ağustos’ta Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ve 7 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak.

1931’de Almanya’da inşa edilen Savarona, 1938’de Türkiye tarafından satın alındı. Atatürk, rahatsızlığı sırasında toplam 56 gün bu gemide kaldı. İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, “Atatürk bu gemiye geliyor ve rahatsızlığının bir kısmını da burada geçiriyor. Toplamda 56 gün burada kalıyor. Ancak bu 56 gün kısa olmakla birlikte önemli kararlara imza atılan bir zaman aralığı oluyor” dedi.

Yetkin, Hatay meselesi, İstanbul İmar Planları ve Preveze Deniz Zaferi’nin kutlanması gibi kararların Savarona’da alındığını hatırlattı.

Gemide Atatürk’e ait bornoz takımları, berber koltuğu, bardakları, çalışma masası ve siroz hastalığı nedeniyle kan lekesi bulunan çarşaf hâlâ muhafaza ediliyor.

Yetkin, “Bu Atatürk’ün siroz hastalığından mütevellit olan bir kanının lekesi olarak karşımıza çıkıyor, bunu halen burada muhafaza etmekteyiz” diye konuştu.

Atatürk’ün cephelerden taşıdığı kitap bavulu ve Nutuk’un ilk nüshası da gemide sergileniyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın talimatı, Emine Erdoğan’ın desteğiyle yeniden Deniz Kuvvetleri’ne kazandırılan Savarona, 10 ay süren modernizasyon sonrası donanmaya katıldı.

136 metre uzunluğundaki gemi, 5 bin ton ağırlığıyla Türk donanmasının en büyük beşinci gemisi oldu. Yetkin, “Bu kadar büyük bir gemiyi fedakâr çalışmalarımızla 10 ay gibi kısa bir süre içerisinde emniyetli seyir yapabilecek hale getirdik” ifadelerini kullandı.

Gemide görev yapan kadın subaylardan Deniz Üsteğmen Ece Obay, “Bu yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılığımı her an hissettiğim ve onun kurduğu Cumhuriyet'in değerlerine hizmet etme şansı bulduğum kutsal ve manevi bir hazine” dedi.

TCG Savarona Komutanı Deniz Albay Ali Çetindemir ise “Savarona bizlere sadece bir görevi değil, aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılacak bir emaneti temsil etmektedir. Bu emanete sahip çıkmak hem şahsım hem silah arkadaşlarım adına tarif edilemez bir gurur ve sorumluluktur” sözleriyle duygularını aktardı.

24 Ağustos Pazar günü saat 13.30’da Sarıyer’den başlayacak Boğaz Geçişi, 17.00’de Dolmabahçe önlerinde sona erecek. Yetkin, “Donanmasız Anadolu olamaz diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde, toplamda 9 gemimizle Boğaz geçişi yapacağız. Aziz Türk halkımızı selamlayacağız” diyerek vatandaşları törene davet etti.

Anadolu Ajansı, Savarona'nın bahriyeye kazandırılmasının Emin Erdoğan'ın önerisi üzerine başladığını yazdı.