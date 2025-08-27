Atatürk'e hakaret eden muhtar gözaltında

Yayınlanma:
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği tespit edilen bir muhtar gözaltına alındı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği belirlenen muhtar B.G., gözaltına alındı. Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelinin paylaşım ve sözleri incelendi ve “Atatürk’e hakaret” suçlamasıyla yakalanmasına karar verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan B.G., suçlamalar doğrultusunda gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, kamuoyunda da büyük yankı uyandırırken, yetkililer sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşımlara karşı yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında, şüphelinin ifadesi alındıktan sonra savcılığın talimatı doğrultusunda işlemlerin ilerletileceği belirtildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

