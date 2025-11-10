"Atatürk'e armağan şarkılar" konseri geliri İstanbul Vakfı'na bağışlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen "Atatürk'e Armağan Şarkılar" konseriyle anıldı.

Etkinliğin tüm geliri, eğitim, eşitlik ve sosyal dayanışmayı desteklemek amacıyla konseri düzenleyen organizasyon tarafından İstanbul Vakfı’na aktarıldı.

Konserde; BaBa ZuLa, Cahit Berkay, Cengiz Özkan, Eda Baba, İklim Tamkan, Türkü Yavuz, Melek Mosso, Melihat Gülses ve Redd gibi Türk müziğinin birbirinden değerli isimleri sahne alarak izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

"O’NUN ZİHNİNDE YENİLMEK DEĞİL, DAİMA KOŞULARAK VARILACAK BİR ZAFER VARDI"

Konserde bir konuşma yapan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, konuşmasına Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul'un seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selam ve sevgilerini ileterek başladı. İmamoğlu’nun selamı Harbiye seyircisi tarafından uzun süre alkışlandı.

Aslan, fiziken yanlarında olamayan İmamoğlu'nun kalbinin, aklının ve ruhunun orada olduğunu belirtti. Aslan, konuşmasının devamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarını ve vatan vizyonunu şu şekilde aktardı:

“Genç Mustafa Kemal, Harbiye’de bir öğrenciydi bir zamanlar. Parlak, zeki ve ülkenin geleceği ile ilgili kuvvetli fikirleri olan bir kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu Harbiye’den. İstibdat rejimiydi. Baskı rejimiydi. Korku rejimiydi... Genç Mustafa Kemal korkmadı. Baskının karşısında yılmadı, çünkü bütün milletin kurtuluşu için bir ideali vardı. O’nun zihninde yenilmek değil, daima koşularak varılacak bir zafer vardı. Mezun olduktan sonra. fikirleri yüzünden tutuklandı, hapis yattı. Tam 24 yaşında 2 ay boyunca bir zindanda, bir hücrede tek başına kaldı. Anladınız siz onu… Yıllar boyunca vatanın dört bir yanında görev yaptı. Ne zaman? Zindandan çıktıktan sonra cepheden cepheye koştu.”

“SONRASI BİR MİLLETİN YAZDIĞI EN YÜCE DESTAN”

Atatürk'ün İstanbul'a dönüşü ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcındaki tabloyu hatırlatan Aslan şunları söyledi:

“1918’de döndü İstanbul’a. Ama artık o İstanbul, mezun olduğu günkü İstanbul değildi. Yabancı zırhlılar Boğaz’da, işgal askerleri sokaklarda... Ve O Mustafa Kemal, o gün, o zırhlılara baktı ve tarihe kazınan o sözü söyledi: ‘Geldikleri gibi giderler’ ... Bir Mayıs sabahı, Bandırma Vapuru’yla yola çıktı. Sonrası destan. Sonrası bir milletin yazdığı en yüce destan. Sonrası Kurtuluş. Sonrası Cumhuriyet."

“TÜM İSTANBULLULARI DAYANIŞMAMIZA DESTEK OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Bu anlamlı gecenin tüm gelirlerinin, eğitim, eşitlik ve sosyal dayanışma çalışmaları için İstanbul Vakfı’na aktarılacağını duyuran Aslan, “İstanbul Vakfı’nın yürüttüğü “Büyüt Hallerini” projesiyle, binlerce üniversiteli kız öğrencinin eğitimine, katkı sunuyoruz. Buradan bir kez daha, tüm İstanbulluları dayanışmamıza destek olmaya çağırıyoruz. Çünkü biz biliyoruz, Cumhuriyet’i yaşatmanın en güzel yolu, gençlerin elinden tutmak, onların ışığını büyütmek. Gençlerimiz için çalışmak, daima çalışmak” diye konuştu.

"NEW YORK’UN YENİ BAŞKANI YUVAM NEW YORK DİYORSA…"

Aslan konuşmasını şöyle tamamladı:

“Aziz İstanbullular iyi ki buradasınız. Hep birlikte çalışacağız. Bu emanet sadece bana değil tüm İstanbullulara bırakıldı. Dolayısıyla birlikte başaracağız. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi liderimiz, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyorum. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Silivri'den Ekrem İmamoğlu'ndan, bir sonraki bir sonraki hükümetin kurucusundan size selam getirdim. Lütfen unutmayın; kreşlerimiz varsa, yurtlarımız varsa, Yaşam Vadilerimiz varsa, Kent Lokantalarımız varsa, New York'ta kazanan Belediye Başkanı Yuvam New York diyorsa o Ekrem İmamoğlu sayesinde… Bu ışık dünyaya Ekrem İmamoğlu'ndan parlayacak.”

"HER DESTEK BİR GENCİN YOLUNU AYDINLATACAK"

İstanbul Vakfı Genel Müdürü Canan Aratemür Çimen, konserin dayanışma ruhuna katkısına dikkat çekerek, "Bu anlamlı etkinliğin gelirinin İstanbul Vakfı'na bağışlanıyor olmasıyla bizim için inanın çok kıymetli. Çünkü vakfımız Atatürk'ün izinde, tüm gençlerin eğitim hakkından eşit bir şekilde faydalanabilmesi için çok çalışıyor... Bugün buradan sağlanacak olan her destek bir gencin yolunu aydınlatacak. Bir hayalin büyümesine vesile olacak. Bu nedenle bu akşama emeği geçen tüm sanatçılara, orkestramıza, destek veren tüm kurumlara ve sizlere içtenlikle çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.