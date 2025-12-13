Atatürk portresine tüküren kurye yakalandı: Yemek Sepeti'nden de açıklama geldi

İstanbul Ümraniye'de, bir kurye sipariş getirdiği sitenin asansöründe bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini çıkarıp tükürdü. O anlar asansör kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen kuryeyi yakalamak için çalışma başlatıldıç

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık'ta, Çamlık Mahallesi'ndeki bir siteye gelen kuryenin asansörde asılı Atatürk'ün portresini yerinden çıkardıktan sonra tükürmesi ve yanında götürmesine ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları incelenerek, çalıştığı iş yeri tespit edilen şüpheli G.K. (28) Atakent'te gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Atatürk aleyhine alenen hakaret" suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan olay güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kurye'nin çalıştığı teslimat firması Yemek Sepeti, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda G.K. ile tüm hizmet ilişkilerini derhal sonlandırdıklarını duyurdu.

O paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyunun dikkatine,

Dün sosyal medya ve haber sitelerine yansıyan ve bir motokuryenin neden olduğu olayı büyük bir üzüntü ve hassaslıkla takip ettik. Türkiye’de motokuryelerin birden fazla platformla ve / veya restoran kuryesi olarak eş zamanlı çalışabildiği bilinen bir gerçektir. Yapılan incelemelerde, söz konusu olayın farklı bir platform üzerinden verilen bir sipariş sonucu yaşandığı tespit edilmiştir.

Ancak bu durum, Yemeksepeti’nin konuya yaklaşımını ve duruşunu değiştirmemektedir. Bu doğrultuda, yapılan incelemeler sonucunda söz konusu kişiyle tüm hizmet ilişkimizi derhal sonlandırdığımızı ve önümüzdeki dönemde bizimle çalışmaması adına tüm önlemleri aldığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik bir saygısızlığı kabul etmemiz ve görmezden gelmemiz mümkün değildir. Toplumsal değerlere saygıyı esas alan anlayışımızla sektördeki duruşumuzu hiçbir zaman değiştirmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yemeksepeti