Atatürk portresine tüküren kurye yakalandı: Yemek Sepeti'nden de açıklama geldi

Atatürk portresine tüküren kurye yakalandı: Yemek Sepeti'nden de açıklama geldi
Yayınlanma:
Sipariş teslim ettiği binanın asansöründe bulunan Atatürk portresine tüküren kurye yakalandı. Kuryenin çalıştığı Yemek Sepeti'nden de açıklama geldi.

İstanbul Ümraniye'de, bir kurye sipariş getirdiği sitenin asansöründe bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini çıkarıp tükürdü. O anlar asansör kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen kuryeyi yakalamak için çalışma başlatıldıç

ATATÜRK PORTRESİNE TÜKÜREN KURYE YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık'ta, Çamlık Mahallesi'ndeki bir siteye gelen kuryenin asansörde asılı Atatürk'ün portresini yerinden çıkardıktan sonra tükürmesi ve yanında götürmesine ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları incelenerek, çalıştığı iş yeri tespit edilen şüpheli G.K. (28) Atakent'te gözaltına alındı.

ataturk-portresine-tukuren-kurye-yakalandi-yemek-sepetinden-de-aciklama-geldi-2.jpg

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Atatürk aleyhine alenen hakaret" suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan olay güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

YEMEK SEPETİ'NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kurye'nin çalıştığı teslimat firması Yemek Sepeti, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda G.K. ile tüm hizmet ilişkilerini derhal sonlandırdıklarını duyurdu.

O paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyunun dikkatine,

Dün sosyal medya ve haber sitelerine yansıyan ve bir motokuryenin neden olduğu olayı büyük bir üzüntü ve hassaslıkla takip ettik. Türkiye’de motokuryelerin birden fazla platformla ve / veya restoran kuryesi olarak eş zamanlı çalışabildiği bilinen bir gerçektir. Yapılan incelemelerde, söz konusu olayın farklı bir platform üzerinden verilen bir sipariş sonucu yaşandığı tespit edilmiştir.

Ancak bu durum, Yemeksepeti’nin konuya yaklaşımını ve duruşunu değiştirmemektedir. Bu doğrultuda, yapılan incelemeler sonucunda söz konusu kişiyle tüm hizmet ilişkimizi derhal sonlandırdığımızı ve önümüzdeki dönemde bizimle çalışmaması adına tüm önlemleri aldığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik bir saygısızlığı kabul etmemiz ve görmezden gelmemiz mümkün değildir. Toplumsal değerlere saygıyı esas alan anlayışımızla sektördeki duruşumuzu hiçbir zaman değiştirmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yemeksepeti

ekran-alintisi.jpg

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Türkiye
İmamoğlu: Yargılandığım 9 davanın 9’unda da hakimler sürgün edildi
İmamoğlu: Yargılandığım 9 davanın 9’unda da hakimler sürgün edildi
CHP'li Zeybek'ten Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
CHP'li Zeybek'ten Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
CHP'li Tanrıkulu'ndan Buca Cezaevi ziyareti
CHP'li Tanrıkulu'ndan Buca Cezaevi ziyareti