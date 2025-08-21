Atatürk Orman Çiftliği arazisinin ABD'ye satılmasına Yargıtay dur dedi!

TMMOB’ye bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı biçimde inşa edilen ABD Büyükelçiliği binasının mimari projelerine onay vermediği gibi, proje müelliflerine de müelliflik belgesi düzenlememişti.

Atatürk Orman Çiftliğinin park alanı kiralanıyor

Dönemin Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yaşanan süreci şu sözlerle aktarmıştı:

*Atatürk Orman Çiftliği alanlarından bir bölümü, Gazi Üniversitesi’ne Tıp Fakültesi yapılması şartıyla verildi.

*Gazi Üniversitesi bu alanları Sayıştay raporlarına da yansıyan durumu hukuka aykırı şekilde TOKİ’ye devretti. TOKİ de ABD Büyükelçiliği’nin yapıldığı alanı ABD’ye sattı.

Atatürk Orman Çiftliği'nin ismi değişecek iddiası! Mansur Yavaş'tan açıklama

İLK DURUŞMA 24 EYLÜL’DE

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin arazinin ABD Büyükelçiliği’ne satışının iptaliyle ilgili dava açmıştı.

Dava sürecinde Yargıtay’ın satış kararını bozduğunu belirten Tezcan Karakuş Candan, gelişmeyi sosyal medya hesabından açıkladı. Candan, davanın yeniden görüleceğini belirterek ilk duruşmanın 24 Eylül’de yapılacağını açıkladı.