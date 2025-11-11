Atatürk anmasında sınıfta telefonla gezmişti: Gözaltına alındı

Mustafa Kemal Atatürk’ün 87. ölüm yıldönümü anması için dün saat 09.05’te yurt genelinde törenler düzenlendi. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’ndeki bir amfide yapılan anma töreninden bir öğrencinin tören esnasında sirenler çalarken amfi içinde telefonla konuşarak dolaştığı görüntüleri sosyal medyada da tepki çekmişti.

Atatürk'ü anan öğrencileri provoke ettiği yorumlarının yapıldığı üniversite öğrencisi hakkında fakülte yönetimi tarafından inceleme ve disiplin soruşturması başlatılmıştı.

GÖZALTINA ALINDI!

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı son gelişmeye göre hakkında soruşturma başlatılan öğrenci hakkında diğer öğrencilerin tepkilerinin ardından gözaltı kararı verildi. Ekiplerin gözaltına aldığı öğrenci hakkında savcılık tarafından da soruşturma başlatıldı.