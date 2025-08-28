Ataşehir’de korkunç olay: 13 yaşındaki çocuğun koluna demir saplandı

İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı Esatpaşa Mahallesi’nde bulunan Merkez Camii’nin bahçesinde meydana gelen olayda cami bahçesinde oyun oynayan Yağız Aktaş'ın arkadaşının terliği şadırvanın çatısına düştü. Arkadaşının terliğini almak için demir parmaklıklara tırmanan 13 yaşındaki çocuk, dengesini kaybetti ve korkuluklardan düştü.

KOLUNA DEMİR SAPLANDI!

Korkunç kazada, Yağız’ın dirseğinden giren demir parçası bileğinden çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Yağız'ın koluna saplanan demiri keserek kurtardı. Sağlık ekipleri de ilk müdahalede bulundukları çocuğu Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından çocuk, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

“İNERKEN DENGESİNİ KAYBETMİŞ”

13 yaşındaki çocuğun babası Sabri Aktaş "Arkadaşlarıyla oynarken caminin şadırvanına çıkmışlar. Aşağı inerken de ayağı kayarak korkulukların üzerine düşmüş. Şu anda ameliyattan çıktı durumu oturmuş doktorlar müdahale ediyor ama ilerisi için bilgileri yok. Arkadaşını terliğini almak için şadırvanın üzerine çıkmış. Aşağı inerken dengesini kaybetmiş. Korkuluk demiri dirseğinden girerek bileğinden çıkmış" ifadelerini kullandı.

