Ataol Behramoğlu'na Adalar'da özel doğum günü kutlaması

Adalar Belediyesi ve Tekin Yayınevi işbirliğiyle düzenlenen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Büyükada Taş Mektep’in tarihi atmosferinde gerçekleşen; şiirin, müziğin ve sözün bir araya geldiği bu özel gece, Ataol Behramoğlu’nu dostlarıyla buluşturdu.

Geceye; Ataol Behramoğlu ile eşi Hülya Behramoğlu, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve eşi Yüksel Akpolat, sanatçı - yazar Zülfü Livaneli, oyuncu Altan Gördüm, yönetmen Nebil Özgentürk, müzisyen Haluk Çetin, yayıncı Elif Akkaya, yazar Eren Aysan, Yazarlar Sendikası Başkanı Mustafa Köz, Çağdaş Gazeticiler Derneği eski Başkanı Tevfik Kızgınkaya, gazeteci yazar Nazım Alpman ve Vedat Kara'nın aralarında olduğu çok sayıda yazar, şair, sanatçı, gazetecinin yanı sıra, Ada sakinleri katıldı.

"UMUT VE KAVGANIN DİRENCİDİR ATAOL BEHRAMOĞLU"

Program, Tekin Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Elif Akkaya’nın sunumuyla başladı. Akkaya, "Yoldaşım, dostum, Ataol Behramoğlu’nun doğum günü aslında yarın ama adada bahar havası olduğu bu güzel pazar akşamında sizlerle birlikte kutlamak istedik. Ve biz bugün yalnızca bir doğum gününü kutlamıyoruz, Behramoğlu’nun hayatındaki direnişe olan tanıklığımızı da anlatacağız. Umut ve kavganın direncidir Ataol Behramoğlu. Onun dizelerinde bir halkın direnişi ve umudu var. İyi ki doğdun Ataol Behramoğlu." dedi.

BAŞKAN AKPOLAT'TAN ‘BU YANGIN YERİ’ ŞİİRİ

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Taş Mektep’in tarihi atmosferinde Ataol Behramoğlu’nun doğum gününü kutlamaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi ve Taş Mektep’i yeniden hayata kazandıran Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etti; tutuklu belediye başkanlarının bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını temenni etti. Başkan Akpolat, konuşmasını Behramoğlu’nun “Bu Yangın Yerinde” şiiriyle bitirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Şube Müdürü Vedat Kara da Taş Mektep’te bu etkinliği düzenlemenin mutluluğunu paylaşarak, İBB yayınlarından çıkan Nutuk'u Usta Şair'e armağan etti.

HAYATIMIZ GÜZELDİR'İ KONUŞTULAR

Program, Nebil Özgentürk’ün Behramoğlu’nu anlattığı belgesel gösterimiyle devam etti. Ardından Okan Toygar’ın usta şair Ataol Behramoğlu ile yaptığı biyografik söyleşi kitabı “Hayatımız Güzeldir” üzerine bir söyleşiyle devam etti.

Yazar Eren Aysan, Ataol Behramoğlu ile gerçekleştirdiği söyleşiyle edebiyat ve yaşam üzerine keyifli bir sohbet sundu. Altan Gördüm ve Nebil Özgentürk Behramoğlu’nun şiirleriyle; Haluk Çetin ise şarkılarıyla geceye renk kattı. Behramoğlu'nun kaleminden çıkan, Zülfü Livaneli'nin bestesi olan "Yangın Yeri" türküsü salonda duygulu anlar yaşattı.

Ataol Behramoğlu'nun eşi Hülya Behramoğlu da "Aşk İki Kişiliktir" şiirini okuyarak geceye anlam kattı.

KAĞIT TOPLAYICILARI DA GECEDEYDİ

Geceye, öğrencisinden kağıt toplayıcısına kadar farklı kesimlerden Behramoğlu sevenleri katıldı. Kağıt toplayıcısı işçisi Aydın Sımaklı da Ataol Behramoğlu şiirlerinin kendisine kattıklarını anlatırken, kalemiyle yaşama karşı umudu ve direnci öğreten Behramoğlu'na teşekkür etti.

ZÜLFÜ LİVANELİ: ARKADAŞIMLA GURUR DUYUYORUM

Gecenin sürpriz konuğuysa, Behramoğlu’nun arkadaşı, sanatçı dostu Zülfü Livaneli idi. Ataol Behramoğlu ile anılarını Türkiye’nin siyasi tarihiyle, darbeleriyle, geçmişi ve bugünüyle birlikte anlatan Livaneli, "Ataol, dik durmayı başarmış arkadaşlarımdan biridir. Arkadaşımla gurur duyuyorum" dedi ve şiirlerini hem estetik hem de toplumsal yönüyle çok değerli bulduğunu ifade ederek, bu şiirleri bestelemekten büyük gurur duyduğunu söyledi.

Son söz, Ataol Behramoğlu’nundu; bu özel geceyi düzenleyen dostlarına teşekkür ederek sevinç ve mutluluğunu paylaştı.

“Düello” şiiri eşliğinde, Ataol Behramoğlu’na özel yapılan doğum günü pastası kesildi.



