Atanmış yönetimin kararına öğrencilerden tepki: YTÜ’de 11 kulüp kapatıldı veya askıya alındı

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) kulüp ve topluluklardan da sorumlu olan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (YTÜ SKS) en az 11 kulüp ve topluluğun bir dönemliğine faaliyetlerinin askıya alınmasına ya da kapatılmasına karar verdi.

Alınan kararın Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ndeki bazı maddelerin ihlaline dayandırıldığı iddia edildi. Buna göre bu maddelerden bazılarında "tüzüklerinde belirtilen kuruluş amaç ve faaliyet alanlarına uygun etkinliklerde bulunmadıkları" ile "Anayasa hükümlerine, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun tutum ve davranışlarda bulunmadığı" şeklinde gerekçeler gösteriliyor.

Öğrenciler ise Cumhurbaşkanı tarafından atanan yönetimin hamlesinin hukuksuz olduğunu belirterek karara tepki gösterdi.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ARTAN BASKILAR

Kadın Çalışmaları Topluluğu’ndan bir öğrenci, Boğaziçi Üniversitesi’nde bir erkek tarafından öldürülen Hilal Özdemir’i hatırlatarak yönetim tarafından cinsel tacizi önleme kurullarının da hedef alındığını belirtti.

Öğrenci kapatma ve askıya alma kararlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Kadınlar olarak kampüste, sokakta ve yaşamın her alanında dayanışmamızı büyüttüğümüz Kadın Çalışmaları Topluluğumuz, (KAÇAT) bugün kayyum yönetimi altındaki üniversitemizde aniden ve hukuksuzca 1 dönemliğine askıya alındı. Yalnızca biz değil, en az on kulüp ve topluluk da KAÇAT’la birlikte kapatıldı ya da pasif konuma getirildi. Bu uygulamaların, kayyumun antidemokratik ve baskıcı politikalarının bir parçası olduğunu görüyoruz. 19 Mart sürecinden bu yana artarak devam eden baskılar, soruşturmalar ve cezalarla bizleri susturmaya, dayanışmamızı parçalamaya çalışıyorlar.

HİLAL ÖZDEMİR CİNAYETİNİ HATIRLATTI

Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi kampüs sınırlarında Hilal Özdemir katledilmişken, kampüslerimizde cinsel tacizi önleme kurulları pasif hale getirilmişken kayyum yönetiminin topluluklarımızı hedef alması; kadınların ve öğrencilerin birliğinden, dayanışmasından ve mücadelesinden duyulan korkunun, özellikle de kadınların sesinden duyulan korkunun göstergesidir.

‘HUKUKSUZLUKLARI KABUL ETMİYORUZ’

Bizler, topluluklarımızı askıya alan bu hukuksuzlukları kabul etmiyoruz. Ne kampüslerimizde, ne sokaklarda, ne de hayatlarımızda mücadeleden vazgeçiyoruz. Sesimizi kısmaya çalışanlara karşı, sesimizi hep birlikte ve daha güçlü biçimde, kampüslerden başlayarak yükseltmeye devam edeceğiz.”

11 KULÜBE KARŞI KARAR

Kapatılan veya askıya alınan kulüp ve topluluklar ise şöyle: Astronomi Kulübü, Fizik Kulübü, Münazara ve Müzakere Kulübü, Fotoğrafçılık Kulübü, Kadın Çalışmaları Topluluğu, Meditek, Tiyatro Kulübü, Sinema Kulübü, Hayvan Hakları Kulübü, Felsefe Kulübü, Bilim Kurgu ve Fantastik Kulübü.