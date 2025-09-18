Bazı bakanlıklar ile kamu kurumlarına yönelik atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine İbrahim Özçelik getirildi.

BAKANLIKTA DEĞİŞİKLİK

Bir diğer değişiklik de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yaşandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kırşehir İl Müdürü Murat Konan görevden alındı. Niğde İl Müdürlüğüne Nurettin Kesler'ler gelirken Sakarya İl Müdürlüğüne ise Mehmet Uçar getirildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DA DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Ali Erbaş dönemi resmen sona erdi.

Erbaş'ın yerine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.