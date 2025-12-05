1980 yılında 17 yaşındayken Ordu’dan, Almanya’nın Duisburg kentine giden Ali Osman Metan, eğitimini tamamladıktan sonra mali danışman olarak çalışmaya başladı. 1988’de Alman vatandaşlığına geçen Metan, 2015’te emekli olduktan sonra Türkiye’ye döndü ve Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşamaya başladı.

2024’te Türk vatandaşlığına dönmek için ‘çifte vatandaşlık’ başvurusunda bulunan Metan'ın, temmuz ayında başvurusu onaylandı. 3 çocuk ve 5 torun sahibi Metan, yaklaşık bir ay önce trafik denetiminde otomobiliyle durduruldu. Metan, jandarmanın yaptığı rutin kimlik kontrolünde asker kaçağı olarak göründüğünü öğrendi.

"SAĞLIĞIM EL VERİRSE ASKERE GİDERİM"

Bunun üzerine askerlik şubesine giderek durumu anlatan Metan, kendisine Ordu Devlet Hastanesi’nde heyete girmesi için tebligat verildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: