Asıl sıcaklar şimdi geliyor! Uzman isim tarih verip uyardı: İstanbul'da 37 derece görülecek

Yayınlanma:
İstanbul ve Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan poyraz, sıcak havalara kısa bir mola verdirdi. Fakat bu serin günler artık sona eriyor. Sıcaklık özellikle cuma günü bazı şehirlerde 45 derecelere kadar çıkacak. İstanbul’da ise sıcaklık değerleri 35-37 derecelere kadar çıkacak.

Geçtiğimiz haftadan bu yana İstanbul ve Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan poyraz, artık yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başladı.

Pazartesi gününden itibaren etkisini kaybeden poyraz yerini sıcak hava dalgalarına bıraktı. Özellikle İstanbul’da etkili olan rüzgar, sıcaklıkların yükselmesini bir süre engelledi.

"NEM TAŞINIMI DA HİSSEDİLEN SICAKLIĞI VE BUNALTICILIĞI ARTIRDI"

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sıcaklıkların İstanbul’da geçtiğimiz hafta poyrazın etkisiyle mevsim normallerinde seyrettiğini açıklayan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Poyraz ile Karadeniz üzerinden İstanbul’a bir nem taşınma durumu oldu. Nem taşınımı da hissedilen sıcaklığı ve bunaltıcılığı artırdı" dedi.

Tek, poyrazın ne kadar rahatlatmış görünse de taşına nemden dolayı yine bunaltıcı havaların yaşandığını ifade etti.

İSTANBUL'DA 37 DERECE GÖRÜLECEK

Adil Tek, “İstanbul’da sıcaklık değerleri 35-37 derecelere kadar çıkacak. Bu da bir sıcak hava dalgası ama sevindiren haber şu; temmuz ayında yaşadığımız o pikleri görmeyeceğiz.

* Çok bunaltıcı bir sıcak hava dalgası olmayacak. 23 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklık etkisini kaybedecek, 28-29 dereceye düşecek” ifadelerini kullandı.

