“Asgari ücret ifadesiyle çalışanın emeği değersizleştirilmektedir”

“Asgari ücret ifadesiyle çalışanın emeği değersizleştirilmektedir”
Yayınlanma:
Ulusun Partisi Lideri Tuba Koylan, asgari ücret tanımının çalışan onurunu zedelediğini belirterek; emeği değersizleştiren bu kavramsal çerçevenin, insan onuruna yaraşır ve emeği temel değer kabul eden yeni bir sistemle değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ulusun Partisi Genel Başkanı Tuba Koylan, çalışma hayatının temel taşlarından biri olan “asgari ücret” kavramına dair bir açıklama yaptı. Mevcut terminolojinin ekonomik bir ölçü birimi olmanın ötesinde, psikolojik ve toplumsal bir haksızlığı körüklediğini savunan Koylan, emeğin onurunu merkeze alan bir dönüşüm çağrısında bulundu.

whatsapp-image-2026-01-06-at-10-57-38.jpeg

Tuba Koylan yaptığı asgari ücret açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücret” kavramı, teknik bir ölçü birimi gibi sunulsa dahi, insan emeği ve onuru üzerinden değerlendirildiğinde değersizleştirici ve aşağılayıcı bir anlam taşımaktadır. Yıllar boyunca emek veren, çalışan ve üreten milyonlarca insanın emeğinin “asgari” olarak tanımlanması; farkında olunmasa da toplumsal bir haksızlığı ve psikolojik bir ezilmişliği sürekli yeniden üretmektedir.

İnsan emeğini “asgari” seviyede varsaymak; yalnızca ücretin düşük olduğunu değil, o kişinin emeğinin, mesleğinin, çalışma alanının ve kariyerinin de en alt seviyede görüldüğünü ima etmektedir. Bu yaklaşım, çalışanın toplumsal değerini düşüren, emeği sıradanlaştıran ve insan onuruyla bağdaşmayan bir dil üretmektedir.

Ulusun Partisi olarak bizler; emeğin bir “asgari” sınırla değil, insan onuruna yaraşır bir yaşam standardı ile tanımlanması gerektiğini savunuyoruz. Ücret politikalarının yalnızca ekonomik değil, ahlaki ve toplumsal bir sorumluluk taşıdığına inanıyoruz.

Bu nedenle “asgari ücret” kavramının hem dilsel hem de yapısal olarak değiştirilmesini, emeği aşağılayan değil, emeği temel ve vazgeçilmez bir değer olarak kabul eden yeni bir kavramsal çerçevenin oluşturulmasını savunuyoruz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Türkiye
30 metrekarelik dükkana 201 bin liralık fatura geldi! Gerçeği öğrenince derin nefes aldı
30 metrekarelik dükkana 201 bin liralık fatura geldi! Gerçeği öğrenince derin nefes aldı
Casperlar'ın insan kaynağı ortaya çıktı: Biz seni bedavaya mı yedirip içiriyoruz
Casperlar'ın insan kaynağı ortaya çıktı: Biz seni bedavaya mı yedirip içiriyoruz
İlçe ilçe gezen firari, hurda aracın bagajında enselendi!
İlçe ilçe gezen firari, hurda aracın bagajında enselendi!