“Asgari ücret ifadesiyle çalışanın emeği değersizleştirilmektedir”

Ulusun Partisi Genel Başkanı Tuba Koylan, çalışma hayatının temel taşlarından biri olan “asgari ücret” kavramına dair bir açıklama yaptı. Mevcut terminolojinin ekonomik bir ölçü birimi olmanın ötesinde, psikolojik ve toplumsal bir haksızlığı körüklediğini savunan Koylan, emeğin onurunu merkeze alan bir dönüşüm çağrısında bulundu.

Tuba Koylan yaptığı asgari ücret açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücret” kavramı, teknik bir ölçü birimi gibi sunulsa dahi, insan emeği ve onuru üzerinden değerlendirildiğinde değersizleştirici ve aşağılayıcı bir anlam taşımaktadır. Yıllar boyunca emek veren, çalışan ve üreten milyonlarca insanın emeğinin “asgari” olarak tanımlanması; farkında olunmasa da toplumsal bir haksızlığı ve psikolojik bir ezilmişliği sürekli yeniden üretmektedir.

İnsan emeğini “asgari” seviyede varsaymak; yalnızca ücretin düşük olduğunu değil, o kişinin emeğinin, mesleğinin, çalışma alanının ve kariyerinin de en alt seviyede görüldüğünü ima etmektedir. Bu yaklaşım, çalışanın toplumsal değerini düşüren, emeği sıradanlaştıran ve insan onuruyla bağdaşmayan bir dil üretmektedir.

Ulusun Partisi olarak bizler; emeğin bir “asgari” sınırla değil, insan onuruna yaraşır bir yaşam standardı ile tanımlanması gerektiğini savunuyoruz. Ücret politikalarının yalnızca ekonomik değil, ahlaki ve toplumsal bir sorumluluk taşıdığına inanıyoruz.

Bu nedenle “asgari ücret” kavramının hem dilsel hem de yapısal olarak değiştirilmesini, emeği aşağılayan değil, emeği temel ve vazgeçilmez bir değer olarak kabul eden yeni bir kavramsal çerçevenin oluşturulmasını savunuyoruz.