Asansörde vahşice katledilmişti! Eros kedinin adı İzmir’de yaşayacak

İstanbul Başakşehir’de bulunan bir sitede İbrahim Keloğlan’ın dakikalarca tekmeleyerek katlettiği, site sakinleri tarafından bakılan Eros isimli kedinin adı İzmir Bornova'da yaşayacak. Bornova Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak uzun süredir Büyükpark’ta hizmet veren kedi kliniği, daha geniş ve çağdaş bir mekanda hizmet verecek. Fevzi Çakmak Caddesi ile Gençlik Caddesi’nin kesişiminde açılan yeni kliniğe, kamuoyunun vicdanını derinden yaralayan Eros’un adı verildi.

PATİLİ DOSTLARA UMUT OLACAK

Yeni Eros Kedi Kliniği’nde muayene saati sınırlaması olmayacağı ve patili dostlara gün boyu hizmet verileceği bildirilirken kısırlaştırma kapasitesi mevcut alana kıyasla iki katına çıkarıldı. Ayrıca klinik, sahiplendirme faaliyetleri, hayvansever buluşmaları ve çeşitli sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapılacak. Merkezde 3 veteriner hekim, 3 veteriner teknikeri ve toplam 11 kişilik personel görev yapacak ve daha hızlı, daha kapsamlı ve çok daha profesyonel hizmet sunacak.

“EROS’UN ADI BU MÜCADELENİN SİMGESİ OLACAK”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kliniğe ilişkin “Bornova’da bugün açılışını yaptığımız kliniğe, İstanbul’da vahşi bir saldırı sonucu yaşamını kaybeden Eros’un adını verdik. Çünkü Eros, ne yazık ki hayvanlara yönelik şiddetin en sembol isimlerinden biri haline geldi. Biz istiyoruz ki, Bornova’da bu isim yaşarken sadece bir can dostumuzu değil, adaleti ve sevgiyi simgelesin. Bu klinik, yalnızca bir sağlık merkezi değil; sahipsiz canlara şefkatin, toplumumuza da vicdani sorumluluğumuzun hatırlatıcısı olacak. Burada tedaviler yapılacak, canlar kısırlaştırılacak, sahiplendirilecek ama en önemlisi hayvan sevgisi büyütülecek. Biz Bornova’da hayvanlarımız için daha adil, daha duyarlı ve daha yaşanabilir bir hayat kurmak istiyoruz. Eros’un adı bu mücadelenin simgesi olacak" açıklamasında bulundu.

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan ise, kliniğin açılışında yaptığı konuşmada, kliniğin Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin bir hayali olduğunu ifade ederek “Eros vahşice katledildiğinde, Başkanımızın ilk açıklaması böyle bir kliniğin kurulması yönündeydi. Çünkü yaşam hakkı tehdit edildiğinde yalnızca hayvanseverlerin değil, doğa savunucularının da birlik olması gerekiyor. Biz Bornova Belediyesi olarak yaşam hakkı savunucuları ile Kent Konseyi çatısı altında ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu mücadelede biz yalnız değiliz. Bornova Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu’na destekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

EROS: TÜRKİYE’NİN YÜREĞİNİ YAKAN HİKAYE!

İstanbul Başakşehir’de bulunan bir sitede, İbrahim Keloğlan isimli saldırgan tarafından asansörde sıkıştırılarak tekmelenen Eros isimli kedinin öldürülmesi, kamuoyunda büyük yankılara yol açmıştı. Açılan davada yargılama sonunda mahkeme, sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verilerek, hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın söz konusu karara itirazı üzerine dosyaya bakan ağır ceza mahkemesi, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının kaldırılmasına, sanık İbrahim Keloğlan’ın yeniden yargılanmasına hükmetmişti.

Küçükcekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi yeniden yargılamada, sanığı, "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 3 yıl hapse çarptırmış, cezayı 2 yıl 6 aya indirmişti. Mahkeme, sanık Keloğlan hakkında karar kesinleşinceye kadar yurt dışına çıkışının yasaklanması suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

