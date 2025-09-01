Asansör kazası can almıştı: 2 şüpheli serbest

Asansör kazası can almıştı: 2 şüpheli serbest
Yayınlanma:
Batman’da apartman dışına kurulan engelli asansörünün halatı kopunca düşen Mehmet Eroğlu (68) hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Batman’da, engelliler için apartman dışına kurulan asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitiren Mehmet Eroğlu’nun (68) ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 29 Ağustos akşamı Bahçelievler Mahallesi 1634’üncü Sokak’taki Orhan Eren Apartmanı’nda meydana geldi. Evine çıkmak isteyen Mehmet Eroğlu, binanın dışına kurulan engelli asansörünü kullanmaya başladı. Ancak asansör hareket ettikten kısa süre sonra halatının kopmasıyla boşluğa düştü. Ağır yaralanan Eroğlu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Eroğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Otopsi işlemlerinin ardından Eroğlu’nun cenazesi Batman Asri Mezarlığı’na defnedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı verildiği ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

