Asansör 5'inci kattan beton zemine çakıldı! İçinde 2 tamirci vardı

Aksaray’da korkun bir kaza kaza yaşandı. Bir asansör içindeki 2 kişiyle birlikte 52inci kattan beton zemine düştü.

Saat 20.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde 5 katlı bir binada meydana gelen kazada, 21 yaşındaki Burak İbar ile 16 yaşındaki Mustafa Ali Akdoğan bir binanın 5'inci katında arızalanan asansörü tamir etmek için asansör kabinin içine girdi.

İKİ İŞÇİ AĞIR YARALANDI

2 işçi çalışırken bir süre sonra halatın kopmasıyla asansör kabini zemine düştü. Asansörün düşmesiyle İbar ve Akdoğan ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

AKDOĞAN'IN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yaralı işçiler, ekiplerin müdahalesiyle asansör kabininden çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan işçilerden Mustafa Ali Akdoğan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.