Artvin’de KYK yurdunda yerleşim krizi! Öğrenciler eylem yaptı

Artvin’de yapımı devam eden Nene Çiçek Öğrenci Yurdu’nda yaşanan yerleşim krizi, öğrencilerin eylem yapmasına yol açtı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak inşa edilen Nene Çiçek KYK Yurdu’nun tamamlanmaması nedeniyle binanın geçici olarak erkek öğrencilere tahsis edilmesi, şehirde yeni bir tartışmayı meydana getirdi.

Binanın asıl kullanım amacı olan kız öğrenci yurdu olarak hizmete alınacağına ilişkin açıklamaların ardından erkek öğrenciler “Yurttan çıkmak istemiyoruz” diyerek eylem yapmıştı.

KIZ ÖĞRENCİLER DE EYLEM YAPTI!

Erkek öğrencilerin eyleminin ardından Seyitler Yerleşkesi’nde barınan kız öğrenciler de harekete geçti. Artvin Çoruh Kız Öğrenci Yurdu önünde eylem yapan kız öğrenciler, “Çiçek Nine bizimdir, bizim olacak” sloganlarıyla yaşananlara tepki gösterdi. Öğrenciler, barınma koşullarının yetersiz olduğunu vurgulayarak yurt binasının bir an önce tamamlanmasını istedi ve yeni yurda geçmeyi talep ettiklerini ifade etti.

EYLEMİN ARDINDAN İL MÜDÜRÜ HAREKETE GEÇTİ!

Eylemin ardından Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, Artvin Çoruh Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret etti ve öğrencilerle görüştü. Öğrencilerin taleplerini dinleyen Kara, sürecin kısa süre içinde tamamlanacağını iletti. Yurt binasındaki eksiklerin giderilmesi amacıyla çalışmaların devam ettiğini dile getiren Kara, “İnşaatın tamamlanmasının ardından kız öğrencilerimiz planlandığı şekilde yeni yurtlarına yerleştirilecek” ifadelerini kullandı.

Kara, sosyal medyada paylaşılan bazı yanlış ve yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söyleyerek “Gençlik ve Spor Bakanlığımız süreci yakından takip ediyor” dedi.