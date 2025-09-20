Artvin’de hayat felç oldu! Dereler taştı yollar kapandı

Artvin’in Borçka ilçesinde etkili olan yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçede, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde başlayan ve gitgide şiddetini artıran yağış hayatı felç ederken Borçka’da dereler taştı ve bazı yol ve tarım arazilerini su bastı.

6 YOL ULAŞIMA KAPANDI!

Meydana gelen sel ve taşkınların yanı sıra irili ufaklı heyelanlarda meydana gelirken ilçede 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Doğal güzelliğiyle nam salmış Karagöl’ün çevresinde bulunan yollar ve piknik alanlarının büyük bir bölümü ise, göl seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle sular altında kaldı.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR!

Borçka ilçesinde yer alan Macahel Camii Köyü’nde ise derenin debisinin yükselmesi nedeniyle köprü yıkılırken köy yolu da ulaşıma kapandı. Ekipler, köprü çevresinde güvenlik önlemi alırken belediye ve il özel idare ekipleri de iş makineleriyle sel temizleme ve yol açma çalışmalarını devam ettiriyor.

