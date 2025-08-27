Artvin’de ayı ve yavrusu taksiye saldırdı: O anlar böyle görüntülendi

Şavşat ilçesine bağlı Kireçli köyü yakınlarında dün gece saatlerinde yaşanan olay, taksi şoförü İrfan Öztürk ve yolcusuna kısa süreli panik yaşattı. Yiyecek arayışında olan yavrusu ile birlikte bir ayı, yol kenarında aniden belirdi. Öztürk, aracını durdurarak ayıları cep telefonuyla kaydetmeye çalıştı ve seslenerek yoldan çekilmelerini istedi.

Ancak panikleyen ayılar bir anda taksiye yöneldi. Aracın ön camı çizilirken, aynasında çatlama meydana geldi. Neyse ki Öztürk ve yolcusu herhangi bir yaralanma yaşamadı. Ayılar, kısa süreli saldırının ardından ormana doğru koşarak gözden kayboldu.

Olayı anlatan Öztürk, “Yolcu götürürken bir anda yolun kenarında ayı ve yavrusu belirdi. Araçtan görüntülemeye çalıştık ve seslendik, fakat ayı birden bize yöneldi ve araca saldırdı. Çok şükür kimseye bir şey olmadı, sadece araçta çizikler oluştu” dedi.