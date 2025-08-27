Artvin’de ayı ve yavrusu taksiye saldırdı: O anlar böyle görüntülendi

Yayınlanma:
Artvin’in Şavşat ilçesinde, yavrusu ile birlikte yiyecek arayan bir ayı, köy yolunda seyir halinde olan taksiye saldırdı. Araçta hasar oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şavşat ilçesine bağlı Kireçli köyü yakınlarında dün gece saatlerinde yaşanan olay, taksi şoförü İrfan Öztürk ve yolcusuna kısa süreli panik yaşattı. Yiyecek arayışında olan yavrusu ile birlikte bir ayı, yol kenarında aniden belirdi. Öztürk, aracını durdurarak ayıları cep telefonuyla kaydetmeye çalıştı ve seslenerek yoldan çekilmelerini istedi.

Ancak panikleyen ayılar bir anda taksiye yöneldi. Aracın ön camı çizilirken, aynasında çatlama meydana geldi. Neyse ki Öztürk ve yolcusu herhangi bir yaralanma yaşamadı. Ayılar, kısa süreli saldırının ardından ormana doğru koşarak gözden kayboldu.

Olayı anlatan Öztürk, “Yolcu götürürken bir anda yolun kenarında ayı ve yavrusu belirdi. Araçtan görüntülemeye çalıştık ve seslendik, fakat ayı birden bize yöneldi ve araca saldırdı. Çok şükür kimseye bir şey olmadı, sadece araçta çizikler oluştu” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Türkiye
Beyoğlu'nda miting öncesi İnan Güney'in aile fotoğrafı kaldırıldı
Beyoğlu'nda miting öncesi İnan Güney'in aile fotoğrafı kaldırıldı
Sakarya'daki orman yangını kontrol altında
Sakarya'daki orman yangını kontrol altında
Gazze için Meclis'te acil toplantı çağrısı
Gazze için Meclis'te acil toplantı çağrısı