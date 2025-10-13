Artık kadınlar da Erdoğan demiyor! CHP son ankette büyük fark attı

İktidara yakınlığıyla bilinen ORC Araştırma, kadın seçmenlerin oy tercihlerine yönelik bir araştırma yaptı. 9-11 Ekim günleri arasında 26 ilde yapılan araştırmada, toplamda 2 bin 160 kadın seçmene, siyasi parti isimleri tek tek okunarak “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

KADIN SEÇMENLER DE CHP DEDİ!

Yapılan araştırmanın sonucunda, kadın seçmenlerin yüzde 36,2’si CHP’ye oy vereceğini ifade ederken yüzde 27,5’si ise AKP’ye oy vereceğini söyledi. Araştırmanın sonuçlarına göre, CHP, AKP’ye fark attı.

MHP YÜZDE 6,3, DEM PARTİ YÜZDE 5,9!

Sonuçlara göre, kadın seçmeninin yüzde 6,3’ü MHP’ye oy vereceğini bildirdi. DEM Parti’ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 5,9 olurken İYİ Parti’ye oy vereceğini söyleyen kadın seçmenlerin oranı yüzde 5,7 olarak açıklandı. Kadın katılımcıların yüzde 5,4’ü ise Zafer Partisi’ne oy vereceğini belirtti.

Anket sonuçları şu şekilde:

CHP: Yüzde 36,2

AKP: Yüzde 27,5

MHP: Yüzde 6,3

DEM Parti: Yüzde 5,9

İYİ Parti: Yüzde 5,7

Zafer Partisi: Yüzde 5,4

Yerli ve Milli Parti: Yüzde 3,2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,9

Saadet Partisi: Yüzde 2,5

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 2,1

Diğer partiler: Yüzde 2,3