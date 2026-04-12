Arkadaşlarıyla top oynarken uçurumdan düştü! 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Muğla’da arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada top oynarken dengesini kaybeden 28 yaşındaki inşaat işçisi Kenan Zenginer, yaklaşık 35 metrelik uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Saat 09.30 sıralarında Muğla’nın Fethiye ilçesi Çırpı mevkisinde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla pikniğe giden inşaat işçisi Kenan Zenginer, top oynadığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 35 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Durumu fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler kısa sürede Kenan Zenginer’e ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 28 yaşındaki Zenginer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Zenginer’in cansız bedeni, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

