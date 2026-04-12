'Kefen parası' için canına kastettiler: 85 yaşındaki kadının evinde komşu dehşeti

Olay, önceki gün Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. 85 yaşındaki Elife Akkök, evde yalnız olduğu sırada kapısını çalan komşusu Ahmet Gözükara’ya (42), "annem size paket gönderdi" demesi üzerine güvenerek kapıyı açtı. Eve giren Gözükara, yaşlı kadını zorla mutfağa sürükledi.

BOĞAZINA BIÇAK DAYAYIP ELLERİNDEN YARALADI

Mutfakta Elife Akkök’ün boğazına bıçak dayayan Gözükara, yaşlı kadından altınlarını istedi. Bu sırada yaşanan boğuşmada Akkök, her iki elinden de bıçakla yaralandı. Saldırgan, yaşlı kadının kolundaki bileziği zorla alarak olay yerinden kaçtı. Yaralı halde dışarı çıkan Elife Akkök'ün komşularından yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Akkök’ün ellerine dikiş atıldı.

BİLEZİĞİ BOZDURUP ADANA'YA KAÇARKEN YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan Ahmet Gözükara’nın izini süren polis, şüphelinin Türkoğlu ilçesine giderek gasbettiği 37 gram ağırlığındaki bileziği bir kuyumcuda bozdurduğunu belirledi. Adana'ya gitme hazırlığı yaparken yakalanan Gözükara, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Olayı kullandığı maddenin etkisiyle gerçekleştirdiğini iddia eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kuyumcudan geri alınan bilezik ise polis tarafından Elife Akkök’e teslim edildi.

"BİLEZİĞİ KEFEN PARASI DİYEREK BİRİKTİRDİM"

Yaşadığı süreci anlatan Elife Akkök, gasbedilen bileziği "kefen parası" için sakladığını belirtti. Akkök, olay anını şu ifadelerle aktardı:

"Kapıyı açınca benim üstüme çöktü, yıktı beni. Ağzımı kapattı. 'Beni öldürme' dedim. Bıçağı boğazıma dayayınca bıçaktan korktum, ne yapacağımı şaşırdım. Bıçağı tutup çekince bıçak elime oturdu. Ellerimden akan kanı görünce bileziğimi alıp kaçtı. Daha sonra kalkıp dışarı çıkıp 'Komşular beni öldürüyorlar. Boğazladılar beni' dedim. Bunu cezaevinden çıkarmasınlar, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bileziği 'kefen parası' diyerek biriktirdim. Beni bu bilezik için öldürecekti." (DHA)