'Kefen parası' için canına kastettiler: 85 yaşındaki kadının evinde komşu dehşeti

Kahramanmaraş’ta 85 yaşındaki Elife Akkök, "kefen param" diyerek biriktirdiği bileziği için kapısını açtığı komşusu tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Boğazına bıçak dayanan ve ellerinden yaralanan Akkök yardım çığlıklarıyla kurtulurken, 37 gramlık bileziği bozdurup kaçmaya çalışan saldırgan Ahmet Gözükara tutuklandı.

Olay, önceki gün Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. 85 yaşındaki Elife Akkök, evde yalnız olduğu sırada kapısını çalan komşusu Ahmet Gözükara’ya (42), "annem size paket gönderdi" demesi üzerine güvenerek kapıyı açtı. Eve giren Gözükara, yaşlı kadını zorla mutfağa sürükledi.

BOĞAZINA BIÇAK DAYAYIP ELLERİNDEN YARALADI

Mutfakta Elife Akkök’ün boğazına bıçak dayayan Gözükara, yaşlı kadından altınlarını istedi. Bu sırada yaşanan boğuşmada Akkök, her iki elinden de bıçakla yaralandı. Saldırgan, yaşlı kadının kolundaki bileziği zorla alarak olay yerinden kaçtı. Yaralı halde dışarı çıkan Elife Akkök'ün komşularından yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Akkök’ün ellerine dikiş atıldı.

2 aile arasında çıkan kavga meydan savaşına döndü! 2 kişi can verdi2 aile arasında çıkan kavga meydan savaşına döndü! 2 kişi can verdi

BİLEZİĞİ BOZDURUP ADANA'YA KAÇARKEN YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan Ahmet Gözükara’nın izini süren polis, şüphelinin Türkoğlu ilçesine giderek gasbettiği 37 gram ağırlığındaki bileziği bir kuyumcuda bozdurduğunu belirledi. Adana'ya gitme hazırlığı yaparken yakalanan Gözükara, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Olayı kullandığı maddenin etkisiyle gerçekleştirdiğini iddia eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kuyumcudan geri alınan bilezik ise polis tarafından Elife Akkök’e teslim edildi.

"BİLEZİĞİ KEFEN PARASI DİYEREK BİRİKTİRDİM"

Yaşadığı süreci anlatan Elife Akkök, gasbedilen bileziği "kefen parası" için sakladığını belirtti. Akkök, olay anını şu ifadelerle aktardı:

"Kapıyı açınca benim üstüme çöktü, yıktı beni. Ağzımı kapattı. 'Beni öldürme' dedim. Bıçağı boğazıma dayayınca bıçaktan korktum, ne yapacağımı şaşırdım. Bıçağı tutup çekince bıçak elime oturdu. Ellerimden akan kanı görünce bileziğimi alıp kaçtı. Daha sonra kalkıp dışarı çıkıp 'Komşular beni öldürüyorlar. Boğazladılar beni' dedim. Bunu cezaevinden çıkarmasınlar, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bileziği 'kefen parası' diyerek biriktirdim. Beni bu bilezik için öldürecekti." (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Türkiye
Valilik "Yaklaşmayın" uyarısı yaptı: Su tahliyesi yapılacak
Valilik "Yaklaşmayın" uyarısı yaptı: Su tahliyesi yapılacak
Siirt'te sel dehşeti: Hastaneye götürülen kadın mahsur kaldığı minibüste can verdi
Siirt'te sel dehşeti: Hastaneye götürülen kadın mahsur kaldığı minibüste can verdi
Malatya'da inşaatta 4 metre yükseklikten düşüp öldü
Malatya'da inşaatta 4 metre yükseklikten düşüp öldü