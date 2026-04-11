2 aile arasında çıkan kavga meydan savaşına döndü! 2 kişi can verdi

Iğdır’a bağlı Karakuyu Köyü’nde meydana gelen olayda, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, meydan savaşına dönüştü. Kavga sırasında kimin ateşlediği henüz bilinmeyen silahla 8 kişi yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumları ağır olan 60 yaşındaki Ahmet Temel ve 48 yaşındaki Mehmet Temel, doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASTANE ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ!

Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. (DHA)