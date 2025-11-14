Arazide bebek cesedi bulunmuştu! Türkmenistan uyruklu kadın tutuklandı

Olay, 2 Kasım'da Ayvacık ilçesine bağlı Erecek köyü yakınlarında meydana geldi.

Çanakkale’de boş arazide yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

GÖBEK BAĞI BİLE KURUMAMIŞTI

Boş bir arazide kız bebeğin olduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bebeğin öldüğü belirlendi. Göbek bağının henüz kurumamış olması nedeniyle yeni doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TÜRKMENİSTAN UYRUKLU KADIN TUTUKLANDI

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) personelinden oluşan özel ekip çalışma başlattı. Çalışma sonucunda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Türkmenistan uyruklu bir kadın, 11 Kasım'da yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.