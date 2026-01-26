Arazi anlaşmazlığı üzerine cami yıkıldı: Mirasçılar paralarını istedi

Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Sahil Köyü'nde bir caminin yer aldığı arazinin sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından mirasçılar, köylülerden arazinin parasını istedi. Bu talebe tepki gösteren köy halkı, yan araziye cami yapıp eskisini yıktı.

İddialara göre Sahil Köyü Camisi, yıllar önce bir yurttaşa ait özel arazi üzerine yapıldı.

ARAZİ SAHİBİ ÖLDÜ, MİRASÇILARI PARASINI İSTEDİ

Yıllarca köy halkına ibadet ihtiyacı konusunda hizmet veren cami, arazi sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından miras tartışmalarının odağı haline geldi.

Arazi sahibi ölünce mirasçıları, köy heyetine gidip caminin bulunduğu arazinin parasının ödenmesini istedi.

Köy halkı ise bu isteğe tepki gösterip “Sana para vereceğimize yeni cami yaparız” dedi.

ESKİ CAMİ YIKILDI

Köy halkı, bunun üzerine köyde yeni cami inşa ettirdi. Yeni caminin tamamlanmasının ardından ise yıllardır kullanılan eski Sahil Köyü Camisi yıkıldı.

Caminin minaresinin yıkıldığı anlar kameralarca kaydedildi. Görüntüler kısa sürede köyde ve çevrede büyük yankı uyandırdı. Bazı yurttaşlar, “Allah’ın evi” olarak nitelendirdikleri caminin “miras” gibi gerekçelerle yıkılmasına tepki gösterdi.