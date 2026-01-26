Son dakika| Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı

Son dakika| Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı. Kabaş'ın neden gözaltına alındığı henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin paylaşım yapan avukatı Uğur Poyraz "Müvekkilem Sedef KABAŞ aradı, gözaltına alındığını söyledi. Ben de şimdi Vatan emniyete geçiyorum." dedi.

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı. Kabaş'ın neden gözaltına alındığına dair bir bilgiye henüz ulaşılmazken konuya ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yapan avukatı Uğur Poyraz "Müvekkilim Sedef KABAŞ aradı, gözaltına alındığını söyledi. Ben de şimdi Vatan emniyete geçiyorum." dedi.

Halktv.com.tr'nin ulaştığı Kabaş'ın avukatı Poyraz, müvekkilini gözaltına almaya gelen polislerin gözaltı gerekçesi hakkında bilgi vermediklerini ve Kabaş'ın Vatan Emniyet'e götürüldüğünü söyledi.

HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Kabaş hakkında, son olarak 8 Şubat 2024’te sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Gazeteci Sedef Kabaş, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’la ilgili yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

Kabaş, Karahan'ın seçimden sonra elektrik ve doğal gaza zam gelebileceği yönünde bir sözünü paylaşmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

