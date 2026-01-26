İzmir'de sağanak etkili oldu: Araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı

Yayınlanma:
Güncelleme:
İzmir’de kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç etti. Birçok ilçede yollar göle dönerken, devrilen ağaçlar ve su baskınları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

İzmir'de akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenen rüzgar, akşam saatlerinde yerini kuvvetli gök gürültülü sağanağa bıraktı.

Sağanak nedeniyle başta Buca, Karabağlar, Konak ve Karşıyaka ilçeleri olmak üzere yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı ve trafikte aksamalar meydana geldi.

İzmir'de fırtına kabusu! Ağaçlar kökünden söküldü: Arabaların üzerine devrildi!İzmir'de fırtına kabusu! Ağaçlar kökünden söküldü: Arabaların üzerine devrildi!

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Karabağlar, Konak ve Buca'da fırtınanın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi. Konak ilçesindeki Gıda Çarşısı'nda üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu. Buca'da belediye ekipleri devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı. Gaziemir ilçesinin bazı bölgelerinde kısa süreli dolu yağdı.

Konak'ta Kemeraltı Çarşısı'nda da bazı iş yerlerini su bastı, iş yeri sahipleri suyu tahliye etmeye çalıştı.

Urla ilçesinde biriken su nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak Çeşme'de de etkili oldu. Alaçatı Mahallesi Ayşekadın Hamamı Sokak'ta rüzgar ve yağmurun etkisiyle çöp konteynerleri sürüklendi. Konteynerlerin suyun akışını engellemesi sonucu sokakta su birikti, bazı evleri su bastı.

Vatandaşlar, konteynerleri çekerek sokaktaki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Türkiye
Arazi anlaşmazlığı üzerine cami yıkıldı: Mirasçılar paralarını istedi
Arazi anlaşmazlığı üzerine cami yıkıldı: Mirasçılar paralarını istedi
Park halindeki minibüs alev aldı: O anlar kameraya yansıdı
Park halindeki minibüs alev aldı: O anlar kameraya yansıdı