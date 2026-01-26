Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı

Hindistan’dan gelen ve gümüş piyasalarını yakından ilgilendiren iddia yatırımcıların gündemine oturdu. Hindistan’ın Nisan 2026’dan itibaren gümüşü, altın gibi bankacılık ve rezerv sisteminde karşılık olarak kabul edeceği yönündeki açıklama, küresel piyasalarda büyük yankı uyandırdı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ekonomist Cihat Ergün Çiçek, söz konusu adımın gümüş fiyatları açısından tarihi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

İşte ekonomist Cihat Ergün Çiçek’in açıklaması da şu şekilde:

Hindistan'dan önemli bir haber var. Doğruluğunu teyit etmemiz gerekiyor. Hindistan, gümüşü para olarak çevirmek üzere karar aldı. Yani altın gibi hazine rezervlerine, Nisan 2026'dan itibaren altını bankalarda karşılık olarak kabul ettiği gibi gümüşü de karşılık olarak kabul edeceğini, böylece merkez bankaları ve modern bankacılıkta artık altının yanında gümüşün de yer alacağını teyit etti.

"GÜMÜŞ YATIRIMCISI MULTİMİLYONER OLUR"

Yalnız daha da önemli bir konu var. Biliyorsunuz şu anda bir altın, seksen tane gümüş bir altın ediyor. Şu anda gümüş biliyorsunuz daha riskli, daha sert düşüyor, daha sert çıkıyor. Hindistan'ın dediği olursa arkadaşlar, gümüşü olanların hepsi multimilyoner olur. Neden multimilyoner olur, çünkü Hindistan gümüşü altının değeriyle de sabitleme karı alıyor. 1 altın eşittir 10 gümüş yani tam 8 katı ediyor. Şu anki altının değerini aynı kalırsa gümüşün fiyatını 8'le çarpmanız gerekiyor.