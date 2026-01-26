Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil

Birleşik Krallık Ulusal Fizik Laboratuvarı (NPL) tarafından yapılan son ölçümler, coğrafya ve zaman algımızı kökten değiştirecek bir gerçeği ortaya koydu. Bilim insanları, Dünya’nın son 50 yıla kıyasla çok daha hızlı döndüğünü ve günlerin giderek kısaldığını saptadı.

Son yapılan araştırmada 24 saatlik döngünün tam 1.59 milisaniye daha erken tamamlandı. Bu süre, atomik saatlerin kullanılmaya başlandığı 1960’lardan bu yana kaydedilen "en kısa gün" olarak tarihe geçti.

BT SİSTEMLERİ İÇİN BÜYÜK TEHLİKE NEGATİF ARTIK SANİYE

Astrofizikçi Graham Jones ve Meta’daki teknoloji araştırmacıları, bu hızlanmanın dijital altyapılar için ciddi riskler taşıdığını belirtiyor. Eğer Dünya bu hızla dönmeye devam ederse, atomik saatlerin gerçek zamanla uyumlanması için tarihte ilk kez "negatif artık saniye" (bir saniyenin silinmesi) uygulamasına geçilmesi gerekebilir.

META: "DONANIM ALTYAPISI İÇİN BÜYÜK BİR ACI KAYNAĞI"

Teknoloji devleri, zamanın bir saniye geri alınması veya silinmesi durumunda sunucuların, veri merkezlerinin ve karmaşık yazılım sistemlerinin büyük hatalar verebileceği konusunda uyarıyor. Özellikle zaman damgasına dayalı çalışan finans ve lojistik sistemlerinde "muazzam etkiler" bekleniyor.