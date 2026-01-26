Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe - Göztepe beraberliği sonrası konuşan Serdar Ali Çelikler, Sadettin Saran'ın olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.
Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile kozlarını paylaştı. Chobani Stadyumu’nda oynanan maçta taraflar, 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe'yi yıkan amatörce hatayı açıkladı: Takımdaki sorun gizli olmaktan çıktı
ŞAMPİYONLUK YARIŞI KARIŞTI
Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, haftayı Galatasaray’ın 3 puan gerisinde kapattı. Karşılaşmanın ardından Neo Spor Youtube kanalında konuşan Serdar Ali Çelikler, Sadettin Saran için flaş bir iddiada bulundu.
“SADETTİN SARAN BIRAKACAK”
Çelikler, Saran’ın sezon sonunda yapılacak olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını dile getirdi.
Serdar Ali Çelikler’in sözleri şu şekilde:
- Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak onu da söyleyeyim. Aday maday da değil. 15 günde kazandığın bütün havayı yok ettin. Kazandığın bütün havayı 15 günde yok ettin. Şimdi istersen yarın git hem Kante'yi al, hem Sörloth'u al, hem istersen kimi alırsan al. Artık yemez.
- Sadettin Saran’ın Devin Özek ve Tedesco kafasından kurtulması gerekiyor. Steven’ın yüzünü göstermesi şart. Zaten Mayıs ayında gideceksin; bir şey yapmayacaksan şimdi bırak!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!