Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre, yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkisini artırırken, Antalya için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı. İstanbul’da ise sağanak yağışların 4 gün boyunca aralıksız sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkili olması beklenen hava koşullarına ilişkin yeni tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde yer yer çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olurken, bazı bölgelerde kuvvetli sağanak ve fırtına riski bulunuyor. Antalya için özel uyarı yapılırken, İstanbul’da ise sağanak yağışların 4 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Antalya çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağını, Güney Ege kıyılarında ise rüzgarın güneyli yönlerden zaman zaman 40-60 km/saat hızla eseceğini bildirdi.

İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Ege’nin güneyi ile Akdeniz’in batı kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edilirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ANTALYA İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM), Antalya için yaptığı uyarıda, bugün öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde başlayacak yağışların gece saatlerinden itibaren Antalya’nın merkez ilçelerinde kuvvetleneceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Meteoroloji İstanbul için uyardı

SEL VE HORTUM RİSKİNE DİKKAT

Bu yağışların öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL’DA 4 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre, megakent İstanbul’da yarın sağanak yağış beklenirken, yağışların Perşembe gününe kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

