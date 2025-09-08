Sağanak yağış hayatı felç etti!

Yayınlanma:
Yozgat'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

1-001.jpg

Yağmur sularının Yozgat-Kayseri kara yolu Üniversite Kavşağı'nda mazgalları tıkaması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı.

2-001.jpg

Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yolda biriken suyu tahliye etmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Sağanağa yolda yakalanan motosiklet sürücüsü Berat Kılıçarslan, yağmur sonrası oluşan birikintilerin motorcuları zor durumda bıraktığını belirtti.

3-001.jpg

4-001.jpg

Kaynak:AA

