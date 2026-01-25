Tekirdağ’da korkutan manzara: Balık ölümlerine inceleme başlatıldı

Yayınlanma:
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesindeki Temrezli Göleti’nde, balık ölümleri yaşandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklardan ve sudan numune alarak inceleme başlattı.

İlçedeki Temrezli Göleti’ne gelen balıkçılar çok sayıda balığın öldüğünü gördü. Bunun üzerine durum, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

golette-balik-olumleri-1.jpg

Körfez'de alarm: Balık ölümleri tekrardan başladı!Körfez'de alarm: Balık ölümleri tekrardan başladı!

Gölette; levrek, sarıkanat, turna, aynalı sazan ve yayın balığı gibi birçok türün öldüğü görüldü.

SU ÜRÜNLERİ EKİPLERİ NUMUNE ALDI

Bölgeye gelen müdürlüğe bağlı su ürünleri ekipleri, sudan ve ölü balıklardan numune aldı. Numunelerin laboratuvarda incelendikten sonra ölümlerin nedeninin belirleneceği belirtildi.

golette-balik-olumleri-2.jpg

Bölgeye balık tutmak için gelen Yasin Arslan ilk kez böyle bir olay gördüğünü ve büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Kaynak:DHA

Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Türkiye
Uşak'ta Millet Bahçesi'nde bir kişi ölü bulundu
Uşak'ta Millet Bahçesi'nde bir kişi ölü bulundu
Bursa’da faciaya ramak kala! Tıra çarpmaktan son anda kurtuldu
Bursa’da faciaya ramak kala! Tıra çarpmaktan son anda kurtuldu
Kızakla kayan 11 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Kızakla kayan 11 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi