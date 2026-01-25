Uşak’ta parkta bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Uşak’ta Ünalan Mahallesi’ndeki Üçgen Park’ta bir kişinin bıçaklandığı yönünde ihbar alınması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralanan E.K.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, durumunun ciddiyeti nedeniyle kentteki özel bir hastanede tedaviye alındı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından E.K., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım ve gerekli tıbbi müdahalelere başlandı.

Polis ekipleri, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen M.K.’yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

ARKADAŞI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaralı E.K. ile şüpheli M.K'nin iş arkadaşı olduğu öğrenildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve vatandaşlardan, güvenlik güçlerinin çalışmalarına engel olmadan bilgi paylaşmalarını istedi.