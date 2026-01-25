Uşak’ta parkta bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Uşak’ta parkta bıçaklı saldırı: 1 yaralı
Yayınlanma:
Uşak Ünalan Mahallesi’nde bir kişi bıçaklandı. Ağır yaralı E.K. hastaneye kaldırılırken, polis şüpheli M.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Uşak’ta Ünalan Mahallesi’ndeki Üçgen Park’ta bir kişinin bıçaklandığı yönünde ihbar alınması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralanan E.K.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, durumunun ciddiyeti nedeniyle kentteki özel bir hastanede tedaviye alındı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından E.K., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım ve gerekli tıbbi müdahalelere başlandı.

Polis ekipleri, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen M.K.’yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

ARKADAŞI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaralı E.K. ile şüpheli M.K'nin iş arkadaşı olduğu öğrenildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve vatandaşlardan, güvenlik güçlerinin çalışmalarına engel olmadan bilgi paylaşmalarını istedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Türkiye
Uşak'ta Millet Bahçesi'nde bir kişi ölü bulundu
Uşak'ta Millet Bahçesi'nde bir kişi ölü bulundu
Bursa’da faciaya ramak kala! Tıra çarpmaktan son anda kurtuldu
Bursa’da faciaya ramak kala! Tıra çarpmaktan son anda kurtuldu
Kızakla kayan 11 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Kızakla kayan 11 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi